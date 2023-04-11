Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte dağıttığı seçim broşürlerini paylaşarak, “Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık” dedi.