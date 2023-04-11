Kılıçdaroğlu'ndan vaadini sahiplenen Erdoğan'a yanıt: 'İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “kamuda mülakatı kaldırma” vaadinin ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin" açıklamasında bulundu.

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Kılıçdaroğlu'ndan vaadini sahiplenen Erdoğan'a yanıt: 'İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim'

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini tekrarladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamuda mülakatı kaldırma” vaadinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Alımları sınavdaki başarılara göre yapacağız” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim” dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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