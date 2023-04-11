Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim

Millet İttifakı'nın eylem planında yer alan kamuda işe alımda mülakatı kaldırma sözü bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından zikredildi. DEVA lideri Ali Babacan ise, Erdoğan'a esprili bir dille yanıt verdi.

Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim

DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, seçim beyannamesini açıklayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatlerinin Millet İttifakı'nın vaatleri olduğunu söyledi.

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 Erdoğan'ın kamuya işe alımda mülakatın kaldırılacağına yönelik ifadesini paylaşan Babacan, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)" dedi. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada, kamuda mülakatın kaldırılacağını ve personel alımlarının KPSS puanına göre yapılacağını açıklamıştı.

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