Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim
Millet İttifakı'nın eylem planında yer alan kamuda işe alımda mülakatı kaldırma sözü bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından zikredildi. DEVA lideri Ali Babacan ise, Erdoğan'a esprili bir dille yanıt verdi.
DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, seçim beyannamesini açıklayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatlerinin Millet İttifakı'nın vaatleri olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın kamuya işe alımda mülakatın kaldırılacağına yönelik ifadesini paylaşan Babacan, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)" dedi.
Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim.— Ali Babacan (@alibabacan) April 11, 2023
Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :) https://t.co/j3pJSEH1ui
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada, kamuda mülakatın kaldırılacağını ve personel alımlarının KPSS puanına göre yapılacağını açıklamıştı.