Tutukluluğunun birinci yılında Tayfun Kahraman'dan mesaj: Çok yakında memlekete bahar gelecek

Gezi davasında hakkında 18 yıl hapis ceza verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kahraman’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çok yakında memlekete bahar gelecek! Hukuksuzluk bitip eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız demokratik bir ülke kurma yolunda aranızda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlerin dayanışma ve destekleri ile başımız dik ve gururla, Gezi’yi savunmaya devam edeceğiz! Biz Kazanacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Kahraman, yayınladığı metinde şunları söyledi:

“Değerli dostlar, bugün hukuksuz tutukluluğumuzun birinci yılı doldu. Geçen 365 günde, soğuğa, sıcağa, kara, yağmura rağmen tüm ülkede yılmadan Adalet Nöbeti’ne devam eden sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin bu adalet çağrısı emin olun toplum nezdinde farkındalığı da sürekli sıcak tuttu. Emeğiniz ve kararlılığınınz bizler için çok değerli.

Geçen 365 gündem memlekette birçok gelişme oldu. En önemlisi bizlere büyük acılar yaşatan 6 Şubat Depremleri idi. Kentlerimizi haritadan silen on binlerce yurttaşımızın canlarını, yüz binlercesinin zihin ve beden sağlıklarını, milyonların evlerini, işlerini kaybetmesine neden olan deprem felaketi; kentlerimizin ne kadar kırılgan olduğunu, iktidarın bu konudaki umursamazlığını beceriksizliğini ve iş bilmezliğini bir kez daha gösterdi.

"GEZİ'Yİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bunun yanında bizlerin ve meslek odalarımızın depreme dikkat çekerken; İmar aflarına, rant odaklı dönüşüm anlayışına, doğal ve tarihi mirasımızı talan eden kamu kaynaklarını yandaş müteahhit zenginleştirmek üzere tüketen, işlevsiz çılgın projelere itiraz ederkenki haklılğımızı da kanıtladı. Burada geçen en zor zamanlarımız 6 Şubat felaketini yaşayanların yardımına koşan yurttaş dayanışmasının bir parçası olmadığımız deprem felaketini çaresizce televizyon ekranından izlemek zorunda kaldığımız günlerdi.

Değerli dostlar, umarım bu karanlık günler çok yakında bitecek ve memlekete bahar gelecek. Hukuksuzluk bitip, eşit özgür ve kardeşçe yaşayacağımız demokratik bir ülke kurma yoluna girdiğimizde, tüm yaralarımızı beraber satmak için yine aranızda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. O güne kadar, sizlerin dayanışma ve destekleri ile yine başımız dik ve gururla, Gezi’yi savunmaya devam edeceğiz. Unutmayın, sonunda iyiler kazanacak. Biz kazanacağız.

Silivri’den hepinize hasretle sevgilerimi yolluyor, selam ediyorum.”

Çok yakında memlekete bahar gelecek! Hukuksuzluk bitip eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız demokratik bir ülke kurma yolunda aranızda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlerin dayanışma ve destekleri ile başımız dik ve gururla, Gezi’yi savunmaya devam edeceğiz! Biz Kazanacağız! pic.twitter.com/tpI6xceG2T — Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) April 25, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem