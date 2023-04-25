CHP'li Ali Mahir Başarır: Nebati'yi bakan yapacağız ama arkasına bakan

Başarır, Millet ittifakının adaylarının Mersin’in çocukları olduğunu, Cumhur ittifakının adayları gibi Mersin’i navigasyonla gezmediklerini ifade etti.

BU MEMLEKETİN SORUNLARINDAN BAHSEDERKEN UTANMIYOR MUSUN?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayından ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den bahseden CHP’li Başarır, “Nişantaşı’ndan Mersin’e birini yolluyorsunuz, ismi Levent Uysal ama pek uysal değil. Daha önceki arkadaşları bu memlekette, bu ülkede yanlış şeyler yaptı, iftiralar attı, bu toplumu bölmeye çalıştı. Ne oldu? Yolcu oldular. Kılavuzu karga olanın sonu pek iyi olmuyor ama uyma sen onlara. Bu kentin büyükşehir belediye başkanı gelir gelmez metroyu getirdi ama kim onaylamadı? Nurettin Nebati. Utanmıyor musun bu memleketin sorunlarından bahsederken, trafik sorunundan bahsederken? Mersin’in bundan sonraki trafiğinin sorumlusu Nurettin Nebati’dir. Bir de soğanın cücüğüyle ilgilenin diyor. E doğru, bir soğan, cücüğünü buraya yollamış. Ona da Mersin olarak bir söz veriyoruz: Nebati’yi bakan yapacağız ama arkasına bakan. Seçimden sonra Ankara’ya gidecek.” dedi.

BURAYA BİRİLERİNİ YOLLUYORSUNUZ AMA NAVİGASYONLA YOLLUYORSUNUZ

Bir seçim kampanyası yapıldığını ve bunun bir savaş olmadığını belirten CHP’li Başarır, “14 Mayıs saat 17:00’de sandık kapanacak ve bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bu seçimde barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyoruz. Bizi suçlayabilirler, cami avlusunda siyaset yapıp bizlere hakaret edebilirler. Biz asla onlar gibi olmayacağız ama cumhurbaşkanına ve Devlet Bahçeli’ye birkaç şey söylemek isterim. Buraya birilerini yolluyorsunuz ama navigasyonla yolluyorsunuz. Mesela Nurettin Nebati, bizim seçim kampanyamızın neşesi. Erdemli Koyuncu Mahallesi’ne gidiyor sürekli koyundan bahsediyor. Biliyorsunuz oranın limonu meşhur ama orada koyun yetiştirildiğini düşünüyor. İyi ki Çay Çilek Mahallesi’ne gitmiyor orada da çay toplamaya kalkar.” Sözlerini ifade etti.

DEVLETİN MAKAM ARABALARIYLA BURADA GELİP SİYASET YAPANLARA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Devletin imkanları kullanılarak siyaset yapıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Millet ittifakının adayları bu toprağın çocukları, bu köylerin çocukları, Mersin’in çocukları. Millet ittifakının adayları ne Nişantaşı’ndan ne de Ankara’dan geliyor. Bayraklara, arabalara bakın; kendi yakıtımızı kendimiz koyuyoruz, kendi arabalarımıza biniyoruz ama devletin makam arabalarıyla burada gelip siyaset yapanlara hakkımızı helal etmiyoruz.” İfadelerini kullanarak sözlerine son verdi.