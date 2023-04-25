Afyonkarahisar'da oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde Afyonkarahisar’da oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.

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Afyonkarahisar'da oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

YSK 14 Mayıs seçimlerinde seçmen ve sandık sayısını açıkladı.

Buna göre, Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek seçmen sayısı şöyle:

- 632 sandığın kurulacağı kent merkezinde 195 bin 763 seçmen,

- 161 sandığın kurulacağı Sandıklı ilçesinde 42 bin 15,

- Dinar ilçesinde 159 sandıkta 35 bin 492 seçmen,

- Emirdağ ilçesinde 143 sandıkta 29 bin 205 seçmen,

- Bolvadin ilçesinde 133 sandıkta 31 bin 212,

- 128 sandığın kurulacağı Sinanpaşa ilçesinde ise 31 bin 454 seçmen,

- Şuhut ilçesinde ise 27 bin 873 seçmen 106 sandıkta oy verme işlemi yapacak.

Kentte diğer ilçelerinde kurulacak 477 sandıkta ise oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Öte yanda, kentte en az sandık kurulacak ilçesi ise 10 sandık ile Kızılören ilçesi olacak ve burada 2 bin 128 seçmen oy verecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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