Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan isyan etti: 'Yetkililere sesleniyorum'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesine yardım denilerek toplanan paraların deprem bölgesi yerine vakıflara aktarıldığını duyurdu.

Kaftancıoğlu, okullarda öğrencilerden toplanan paraların deprem bölgesi yerine vakıflara aktarıldığını söyleyerek şunları aktardı:

Yetkililere sesleniyorum!

Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız ve gariban öğrencilerin de cebindeki 5 kuruşu verdiği paraları devlet eliyle depremzedelere ulaştırmak yerine NEDEN vakıflara aktarıyorsunuz? Aracı kullanmadan iş yapamıyor musunuz?