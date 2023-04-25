Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasında skandal çıkış: 'Sen pek engelliye benzemiyorsun'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda gerçekleşen 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında bir seçim "rüşveti" gibi Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını da söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Engelli öğretmen sayımız 11 bin 500'ü buluyor. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. Baş öğretmen maaşı 25 bin lirayı, uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu." dedi.

SEN PEK ENGELLİYE BENZEMİYORSUN

Erdoğan yaptığı konuşma sırasında skandal bir çıkışa da imza attı. Salonda bulunan ve atama bekleyen engelli bir öğretmene seslenen Erdoğan "Sen pek engelliye benzemiyorsun, engelli misin?" diye sordu. Erdoğan'ın sözlerini duyanlar kulaklarına inanamazken, Erdoğan'ın konuşmanın devamında gülmesi dikkat çekti.