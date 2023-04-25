Seçim vaadi olarak internet hızını artıracağını da söyleyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, internet hızı ölçme sitelerine reklam verdi.

İlgili sitelerde internet hızı ölçüldükten sonra Kılıçdaroğlu'nun reklamı çıkıyor. Reklamda, "Hız testi sonucun çok yakında 1.000 mbps olacak." cümlesi yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, televizyonlara ve internet sitelerine verdiği reklamlarda da, "Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, fiber optik uzunluğu 2 milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. Vatandaş için de üretici için de ticaret için de... Hızlı, güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.