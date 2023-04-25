Kılıçdaroğlu, internet hızı ölçme sitelerine reklam verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, internet hızı ölçme sitelerine reklam verdi. Reklamda, "Hız testi sonucun çok yakında 1.000 mbps olacak." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme:

Seçim vaadi olarak internet hızını artıracağını da söyleyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, internet hızı ölçme sitelerine reklam verdi. 

İlgili sitelerde internet hızı ölçüldükten sonra Kılıçdaroğlu'nun reklamı çıkıyor. Reklamda, "Hız testi sonucun çok yakında 1.000 mbps olacak." cümlesi yer alıyor. 

Kılıçdaroğlu, televizyonlara ve internet sitelerine verdiği reklamlarda da, "Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, fiber optik uzunluğu 2 milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. Vatandaş için de üretici için de ticaret için de... Hızlı, güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı 2023 seçim
Son Güncelleme:
Yargı'nın biteceği tarih duyuruldu! Kalan süreyi öğrenince üzüleceksiniz.. Yargı'nın biteceği tarih duyuruldu! Kalan süreyi öğrenince üzüleceksiniz..
Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor
CHP'li Ali Mahir Başarır: Nebati'yi bakan yapacağız ama arkasına bakan CHP'li Ali Mahir Başarır: Nebati'yi bakan yapacağız ama arkasına bakan
'Siyasi nezaket' rafta: Erdoğan, AYM töreninde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı 'Siyasi nezaket' rafta: Erdoğan, AYM töreninde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
AKP'nin kalesinden notlar: 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor; Bozdağ'ın cümlesi çok tartışıldı' 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor'
Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle Merkez Bankası'nın kararı 2 gün önceden sızdı: İşte dövize ters köşe yaptıracak hamle