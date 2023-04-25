İktidardan 14 Mayıs seçimleri öncesi demokratik kitle örgütlerine operasyon: "Yargı eliyle yapılan bir taciz"

GERÇEK GÜNDEM - Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 216 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır, Batman ve Urfa'da eş zamanlı yapılan polis baskınları sonucunda aralarında avukat, gazeteci, sanatçı, sivil toplum temsilcileri, demokratik kitle örgütlerine üye birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında 24 saat avukat görüş yasağı ve soruşturma dosyalarında gizlilik kararı getirildi. Suçlamalara ilişkin kendilerine ya da avukatlarına bilgi verilmedi.

Diyarbakır Barosu’nun yapmış olduğu açıklamada “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararına istinaden bugün sabah saatlerinde Baromuz üyesi meslektaşlarımızın, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskın yapılmış, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

ÖZDEMİR: SAVCILIK SUÇ İŞLİYOR, AVUKATLARIN DOSYALARINA EL KOYUYOR

Gerçek Gündem’e konuşan Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sabah 05:30 sıralarında başlayan bir operasyonla güne uyandık. Toplamda gözaltı kararı verilen kişi sayısı 216. 25’i avukat olmak üzere aralarında hak savunucusu, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum örgütü temsilcileri var. İkametlerinde arama yapılan kişiler herhangi bir şekilde haklarındaki suçlamadan haberdar edilmediler. Halihazırda avukat arkadaşlarımızın büro aramaları devam ediyor.”

Özdemir, ayrıca avukat ve müvekkili arasında hukuksal çerçevede sır kapsamında değerlendirilen dava dosyalarının tek tek incelenip, el konulduğuna dikkat çekerek savcılığın bu anlamda suç işlediğine vurgu yaptı:

“Şu an devam eden aramalarda savcılıkça suç işlenmekte. Avukatların kendi müvekkillerine ilişkin dava dosyaları bir bir incelenmekte ve el konulmakta. Avukatlık kanununda çok açık bir şekilde avukatın müvekkili ilgili sır saklama yükümlülüğünün bulunduğunu, takip ettiği dava dosyasının müvekkili ile özdeşleştirilemeyeceğini ve buna ilişkin kendisine suçlama yöneltilemeyeceğini belirtmiştir.”

Özdemir, son olarak “Toplumun pek çok kesimini içine alan bir soruşturma dosyası ile karşı karşıyayız. Önümüzde bir seçim var. Bu operasyon seçim güvenliğine ilişkin kaygılarımızı artırmaktadır” dedi.

ZEYTUN: SEÇİMLE İLGİLİ DEĞİL, SÜREKLİLİĞİN BİR PARÇASI

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Başkanı Abdullah Zeytun ise çok sayıda kesime yönelik operasyonun seçimle ilişkisi olmadığına, “artık aşina olunan, yargı eliyle yapılan bir taciz" olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Suçlama konuları hakkında kişiler ve yakınları bilgilendirilmiş değil. Operasyonun seçimle ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene gözaltına alınan gazetecilerin iddianameleri yeni oluşturuldu. Bu yaşanılanı da sürekliliğin bir parçası olarak görüyoruz.”

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER PAYLAŞILDI

Bu sabah 05:30 sıralarında yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınan kişilerden bazıları şunlar:

Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök, MA muhabiri Ahmet Kanbal, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebûn gazetesi imtiyaz sahibi Kadri Esen; Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Amed Şube Eşbaşkanı avukat Halise Dakalı, avukatlar Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Berdan Acun, Pirozhan Karali, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in basın danışmanı Sezen Mercan, Amed Şehir Tiyatrosu'ndan Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş ve Elvan Koçer Yıldırım.

MA'nın sahibi Ferhat Çelik ise baskın yapılan ikamet adresinde olmadığı için gözaltına alınamadı.

BARO: ÇOK SAYIDA AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Barosu tarafından açıklanan bilgiye göre gözaltına alınan avukatların isimleri şunlar:

Berdan Acun, Mehmet Öner, Halise Dakalı, Resul Temur, Pirozhan Karali, Muhittin Muğuç, Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Fırat Taşkın, Salih Tekin, Zozan Acar, Mazlum Dinç, Büşra Eylül Özgültekin, Burhan Arta, Jiyan Sametoğlu, Metin Özbadem, Gurbet Özbey Öner, Adile Salman, Şerzan Yelboğla, Süleyman Şahin, Gülistan Ateş, Fırat Yıldız, Serhat Hezer, Kenan Aygay, Şirin Şen ve Bahar Okay.

İHD: ŞUBE YÖNETİCİLERİMİZ GÖZALTINDA

İnsan Hakları Derneği (İHD) de şube yöneticilerinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı:

“Kentimizde yapılan ev baskınlarında aralarında şube yöneticilerimiz Av. Eylül Özgültekin ve Av. Gurbet Özbey Öner ile üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda insan hakları savunucusu, basın emekçisi, sanatçı, siyasetçi ve avukat gözaltına alınmıştır.”

Kaynak: Gerçek Gündem