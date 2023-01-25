Vakıflar Bölge Müdürlüğü devreye girdi; Rum ve Ermeni vakıflarında 'seçim' kaosu son bulacak mı?

10 yıl sonra seçim yapabilen ve yönetim kadrolarını yenileyen Azınlık vakıflarından Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı ve Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçim yapamamıştı. Yetimhane Vakfı'nda seçim sürecini Vakıflar devralırken Üç Horan Vakfı'nın Mart ayında seçime gitmesi bekleniyor.

Melike Çapan Melike Çapan
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Vakıflar Bölge Müdürlüğü devreye girdi; Rum ve Ermeni vakıflarında 'seçim' kaosu son bulacak mı?

Azınlık Vakıfları 10 yıllık aranın ardından yönetim kadrolarını yenilirken hala seçim yapamayan Rum toplumunda Büyükada Rum Yetimhanesi ve Ermeni toplumunda Beyoğlu Üç Horan Vakfı'nda sancılı süreç devam ediyor. 

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı'nda mevcut yönetimin atadığı seçim tertip heyetinin çeşitli iddialarla ikinci listeyi seçimden düşürmesinin ardından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tek listeyle yapılan seçimi iptal etmişti. 

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Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün iptal kararının tebliğ edilmesinin ardından 7 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyordu. Ancak mevcut yönetimin atadığı seçim tertip heyeti seçimi yenilemedi. 

Bunun üzerine Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, seçim sürecinin kontrolünü devraldı. Vakıflar'ın atayacağı seçim tertip heyetinin ardından Yetimhane Vakfı için seçim tarihinin verilmesi bekleniyor. 

Öte yandan mevcut yönetimin Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne açtığı iptal davası ise idare mahkemesi tarafından reddedildi. 

ÜÇ HORAN SEÇİME GİDİYOR

Ortak seçim tertip heyetine riayet etmeden doğrudan kendi seçim tertip heyetini kuran Beyoğlu Üç Horan Vakfı ise seçim tertip heyetinin istifa etmesi sonucunda ertelenmişti. 

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Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından atanan yeni seçim tertip heyeti ertelenen seçim için 12 Mart 2023'te seçim yapılmasını öngörürken seçime bu kez blok liste ile gidilecek.

Geçmiş seçim sürecinde yaşanan sandık tartışmasının yanı sıra bu kez Feriköy ve Samatya'nın da bulunduğu altı merkezde sandık kurulması planlanıyor.

Tertip heyetinin, seçim tarihi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurması bekleniyor. 

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