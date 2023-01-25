Yine Konakçı gündemde: Vatandaş şikayetçi oldu, tekbirlerle karşılık verdiler

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet'in çağrısıyla tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu.

O camilerden bir tanesini de laiklik karşıtı açıklamalarıyla bilinen Halil Konakçı'nın imamı olduğu camiiydi. Sabah namazında cemaat ile buluşan İmam Halil Konakçı'ya vaaz verdiği esnada 'cami sesinin kısılması' şikayeti geldi. Şikayeti duyan cemaat, tekbirlerle karşılık verdi.