AKP binasına saldırıda gözaltılar

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’ndeki AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde, motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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AKP binasına saldırıda gözaltılar

İstanbul Valiliği, Bahçelievler’de AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde gerçekleşen silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 Gram esrar maddesi, Olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir. Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (O.Ş)’nin toplam (17) adet suç kaydı, şüpheli (C.E)’nin de toplam (21) adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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