Afyonkarahisar Belediyesi'nde AK Parti Dönemi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önderliğinde Yeniden İnşa Edeceğiz'

AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da kent meydanında düzenlenen resmi törenle karşılandı. Afyonkarahisar’a daha güçlü yatırımlar getirmek ve kronikleşen sorunları merkezi hükümetin desteğiyle hızla çözmek adına bu kararı aldığını belirten Köksal, yeni dönemin yol haritasını paylaştı.

'ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUM'

Törende toplanan kalabalığa hitap eden Burcu Köksal, kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ile kadın ve gençlere yönelik projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Köksal, şöyle konuştu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım.

Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

AK PARTİLİ İSİMLERDEN TAM DESTEK

Karşılama töreninde hazır bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin de birer konuşma yaparak Burcu Köksal’a "yuvaya hoş geldin" mesajı verdi.

Meydandaki coşkulu kutlamaların ve konuşmaların ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti heyetiyle birlikte geniş bir kortej eşliğinde belediye binasına geçerek görevine yeni rozetiyle başladı.

Kaynak: AA