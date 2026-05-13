Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cezaevinden özel izinle Çağlayan Adliyesi’ne getirilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, dün ek ifade verdi. 5 saat süren ifadede CHP’nin 38. Olağan Kurultay sürecine dair ağır iddialar ortaya atan Yalım, 'parti içi delege pazarlıklarını' ve 'belediye bütçesinden yapılan usulsüz harcamaları' anlattı.

'ÖZGÜR ÖZEL’E POŞET İÇİNDE NAKİT PARA VERDİM'

Habertürk’ten Emre Aytekin’in haberine göre, kurultay döneminde Özgür Özel lehine yaklaşık 40 ili gezerek yoğun bir değişim kulisi yürüttüğünü belirten Özkan Yalım, maddi destek iddialarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kurultay sürecinde Özgür Özel bana 'Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi. Evinin önüne poşet içerisinde 200 bin TL bıraktım. Daha sonra Denizli’de 1 milyon TL daha nakit teslim ettim. Toplamda 1 milyon 200 bin TL'yi Demirhan Gözaçan aracılığıyla kendisine ulaştırdım."

'VIP ARACIN BEDELİNİ BELEDİYE ÖDEDİ'

İfadenin en dikkat çekici kısımlarından biri de Genel Başkan Özgür Özel’in kullanımında olan makam aracına yönelik oldu. Yalım, Özel’in bindiği Mercedes V300 marka aracın VIP tasarıma dönüştürülme bedelinin kurumsal usulsüzlükle karşılandığını iddia etti:

"170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedeli benim şahsi hesabımdan değil, Uşak Belediyesi’nin kasasından ödendi. Bu usulsüz ödemenin gizlenmesi amacıyla iki farklı aracın dönüşüm işlemi tek bir faturada birleştirilerek kamufle edildi."

'ÇOCUKLARINI İŞE ALMAM KARŞILIĞINDA İMZA VERDİLER'

Değişim kanadı adına 115 delegeden imza topladığını ve bu evrakları Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini öne süren Yalım, süreçte Veli Ağbaba koordinasyonunda özel bir ekibin çalıştığını savundu.

Bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarına kadro talep ettiğini iddia eden eski başkan, "Bir kadın delege, iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini söyledi. Telefonumdaki özgeçmişler ve SGK kayıtları incelenirse hangi delegelerin çocuklarının işe yerleştirildiği net şekilde ortaya çıkacaktır" dedi.

BELEDİYEDE HAYALİ FUTBOLCU KADROLARI

Uşakspor üzerinden yapılan mali yolsuzlukları da kabul eden Özkan Yalım, kulüpte oynayan 24 futbolcudan 10’unun ve bazı futbolcu eşlerinin fiilen çalışmadıkları halde belediye kadrosundan maaşa bağlandığını söyledi.

Lunapark işletmecisinden alınan kayıt dışı paraların futbolculara elden dağıtıldığını, bağışların bir kısmını ise şahsi harcamalarında kullandığını itiraf eden Yalım, pişman olduğunu belirterek oluşan kamu zararını cebinden ödemek istediğini kaydetti.

Yalım ayrıca, Ankara ve İzmir’deki şahsi ev eşyalarını da belediyenin resmi araçları ve personeliyle Uşak'a taşıttığını söyledi.

Kaynak: Habertürk