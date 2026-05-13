Köpek Lucy’ye Cinsel Saldırı Davasında Skandal Karar: Suç Sabit, Ceza Alt Sınırdan!

İstanbul Pendik'te yaşanan infial uyandırıcı hayvana yönelik cinsel saldırı davasında dün (12 Mayıs) karar çıktı. Köpek Lucy'yi evinin bahçesinden kaçırarak istismar eden sanık Cihat Koçhan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme suçun işlendiğini hukuken sabit gördü. Ancak sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi yönündeki ısrarlı talepler reddedildi.

'GÖZLERİMLE GÖRDÜM'

Duruşmada dinlenen bir görgü tanığının ifadeleri, kan donduran cinsel saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Sabah saat 05.00 sularında balkonda olduğu sırada olaya tanıklık ettiğini belirten mahalle sakini, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık Cihat Koçhan'ın konutunun önündeki bahçede köpek Lucy'ye cinsel saldırıda bulunduğunu net biçimde gördüm. O vahşet anlarını hemen cep telefonumla kayıt altına aldım."

Sunulan bu somut video kaydını ve tanık beyanını inceleyen mahkeme heyeti, deliller doğrultusunda cinsel saldırının şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştiği kanaatine vardı.

EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ, İNDİRİM UYGULANDI

Hayvan hakları savunucuları ve müdahil avukatlar, toplum vicdanını yaralayan bu davanın emsal teşkil etmesi için sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise suçun sabit olduğunu kabul etmesine rağmen faile alt sınırdan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 600 gün adli para cezası verdi.

Hayvan odaklı hak haberciliği yapan Patidio’nun aktardığı detaylara göre, sanığa verilen adli para cezasının karşılığı 60 bin TL olarak belirlendi.

'BU KARAR ADALETİ TESİS ETMEKTEN ÇOK UZAK'

Duruşma sonrası kararı değerlendiren İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Sena Şengün, yargılamanın neticesine sert tepki gösterdi. Şengün, suçüstü yapılmış ve kanıtlanmış bir cinsel saldırı vakasında verilen bu cezanın ne caydırıcılığı olduğunu ne de adaleti sağladığını belirterek kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi