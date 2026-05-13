Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira, yumruklu saldırıya uğradı. TV100'ün haberine göre Torreira’ya saldıran şahıs Yusuf Yıldırım. Şahsın, 32 yaşında röntgen teknikeri olduğu belirtiliyor. Yıldırım, saldırıyı sosyal medyadan Torreira’nın izini sürerek gerçekleştirdi.

Rixos Tersane’de bir mekanın önünde Torreira’ya yumruk atan saldırgan, AVM içinde hızla uzaklaştı. Taksiye binen şahıslar, emniyetin başarılı takibiyle hızla yakalandı. Torreira’nın saldırıya uğradığı an yanında olan şoförünün ayırmak için hamle yaptığı ve şahsa yumruk attığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun beklemediği bir yumrukla sarsıldığı, sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu bildirildi. Saldırganın yaralama suçundan kaydı olduğu bildirilirken, Torreira şahıstan şikayetçi oldu.

NEDENİ ÖĞRENİLDİ

Toreira’nın İ.B. İsimli şahısla ilişkisi olduğu, Yusuf Yıldırım’ın da aynı kızla iletişimde olmaya çalıştığı, İ.B’nin Yıldırım’a uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

