KYK Yurdunda Kimyasal Alarm: Bina Boşaltıldı, AFAD İnceleme Yaptı

Burdur'daki KYK erkek yurdunda kimyasal tepkime krizi yaşandı. Temizlik dolabının devrilmesi sonucu sızan maddeler kimyasal tepkimeye girerken yurt önlem amaçlı boşaltıldı. Yaşanan olayla ilgili Burdur Valiliği açıklama yaparak herhangi bir riskin bulunmadığı belirtildi.

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu’nda temizlik malzemelerinin devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldi. Olası risk nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edilerek çevredeki yurt ve tesislere yerleştirildi. Burdur Valiliği olaya dair açıklama yaptı.

YURT TAHLİYE EDİLDİ, KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Burdur Valiliğince, Gölhisar ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyondan dolayı tahliye edildiği, hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği açıklandı.

KİMYASAL REAKSİYON YAŞANDI

Valilikten yapılan açıklamada, yurdun deposunda bulunan temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldiği belirtildi.

AFAD İNCELEMELERİNDE RİSK BULUNAMADI

AFAD ekiplerince bina ve çevresinin incelendiği, gerekli ölçümlerin alındığı aktarılan açıklamada, ölçümlerin normal standartlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Olası güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurdun geçici olarak tahliye edildiği, öğrencilerin yakındaki yurt ve tesislere yerleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizden veya personelimizden hiçbirinin zarar görmediği bildirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gün içinde yapılacak gerekli temizlik çalışmalarının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecektir."

Kaynak: AA

