Resul Emrah Şahan: Eski Kayyıma Yeni Kayyım Atamak İradeyi Yok Saymaktır

Şişli'de yüzde 69,59'luk rekor oyla seçilen Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, avukatları aracılığıyla Silivri Cezaevi’nden bir açıklama yaptı. Görevden uzaklaştırılan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin "yeni kayyım" olarak atanmasını değerlendiren Şahan, uygulamanın Türkiye'nin geleceğine darbe vurduğunu savundu.

'HALK GÖREVE DÖNMEMİ BEKLERKEN...'

Geçen şubat ayında ana davadan tahliye alan ancak İBB soruşturmasındaki tutukluluğu gerekçe gösterilerek cezaevinde tutulmaya devam eden Şahan, demokratik sürecin tıkanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Halkımız iradesini gösterdiği belediye başkanının serbest bırakılmasını ve görevinin başına dönmesini beklerken, eski kayyıma yeni kayyım atanıyor. Ülkemiz, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kayyım uygulamalarının son bulmasını ve toplumsal barışın inşa edilmesini talep ederken, kayyımların süreleri uzatılıyor. Bu, halkın iradesini bir kez daha yok saymaktır. Toplumsal barış çabalarına engel olmaktır. Ülkemizin geleceğine zarar vermektir."

'TÜM KAYYIMLAR SON BULSUN'

Belediye Meclisi'nin 14 aydır toplanmadığını ve ilçenin halktan oy almamış bürokratlar ile memur encümenleri tarafından yönetildiğini hatırlatan Şahan, hukukun uygulanmasını istedi. Şahan, "Bir an önce tüm kayyım uygulamalarının son bulmasını, seçilen tüm belediye başkanlarının görevlerinin başına dönmesini bekliyoruz" diyerek hukuki ve siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

ŞİŞLİ'DE 'İRADE YÜRÜYÜŞÜ'

Öte yandan CHP İstanbul İl Örgütü, bugün saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünde bir araya gelerek Şişli Belediyesi’nin önüne yürüyecek.

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Can Kartal ise yaptığı açıklamada kayyıma karşı çıkan herkesi yürüyüşe davet etti. Kartal, “Şişli halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın yerine 23 Mart 2025’te atanan ve o günden bu yana o koltuğu gasp ederek oturan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’e de kayyım atanmıştır. Tüm halkımızı, sandık iradesine sahip çıkan herkesi Şişli’de yeni kayyıma karşı yapacağımız yürüyüşe davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına!” diye çağrıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi