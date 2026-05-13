Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor

Yerel seçimlerin ardından farklı partilerden AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KULİSLERİ SALLAYAN BOMBA İDDİA

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğini aylar önce dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yeni transfer iddialarıyla dikkat çekti. Sayan açıklamasında, "Aylar önce 'Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek' dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi. Size bir başka bilgi daha vereyim: CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor. Ayrıca DEM Parti’den de bir belediye başkanı AK Partimize geçmek istiyor" dedi.

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇİŞLER ARTIYOR

Burcu Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da AK Parti’ye katılmasıyla, 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP’den seçilip AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı 17’ye yükseldi.

EN FAZLA GEÇİŞ YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN

AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında ilk sırada Yeniden Refah Partisi yer aldı. Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen toplam 34 belediye başkanı, ilerleyen süreçte AK Parti’ye geçti.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ’DEN DE KATILIMLAR VAR

AK Parti’ye geçen isimler arasında İYİ Parti’den seçilen 9, bağımsız olarak seçilen 7 belediye başkanı bulunuyor. Ayrıca DEVA Partisi’nden 3, Saadet Partisi’nden 2 ve Demokrat Parti’den seçilen 1 belediye başkanı da AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan DEM Parti’den seçilen 2 belediye başkanının da daha sonra AK Parti’ye geçtiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi