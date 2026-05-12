Burcu Köksal'dan Çarpıcı Özgür Özel Açıklaması: 'Geceleri Ne Yazacağı Belli Olmuyordu, O Kadar Mesaj Var ki'

CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi: "Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O 'Boşa kocanı' mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye geçen Köksal'a rozetini taktı.

Burcu Köksal, AK Parti'ye geçmesinin ardından tv100'e açıklamalarda bulundu. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Köksal'ın şu açıklamasını aktardı:

"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı. Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O 'Boşa kocanı' mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki...

'HUZURLA DÖNÜYORUM'

Afyon'a huzurla dönüyorum. Huzurlu bir gün geçirdim. Cumhurbaşkanım bakanlara talimat verdi. Afyon için projelerimize tam destek olacak. Özgür Özel'e bundan sonra cevap vermeyeceğim. O kendi pislikleriyle uğraşsın."

Kaynak: Haber Merkezi

