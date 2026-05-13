'Casusluk' Davasında Ara Karar Zamanı
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün “Casusluk” Davası kapsamında bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, mahkeme ara karar vermek için duruşmaya ara verdi.
'Siyasi casusluk' davasında hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
SANIK SAVUNMALARI TAMAMLANDI
Davada dün itibarıyla dört sanık da avukatlarıyla birlikte savunmasını tamamladı. Duruşma savcısı bugün, tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıkladı.
KARAR ARASI
Mahkeme heyeti, savcılığın talebini alıp sanıkların da savunmalarını dinledikten sonra karar vermek için duruşmaya ara verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
