'Casusluk' Davasında Ara Karar Zamanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Siyasi casusluk' davasında hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SANIK SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Davada dün itibarıyla dört sanık da avukatlarıyla birlikte savunmasını tamamladı. Duruşma savcısı bugün, tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıkladı.

KARAR ARASI

Mahkeme heyeti, savcılığın talebini alıp sanıkların da savunmalarını dinledikten sonra karar vermek için duruşmaya ara verdi.

Kaynak: Haber Merkezi