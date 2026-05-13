Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki "Ailene yazık" sözlerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den jet yanıt geldi. Selvi, Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan açıklamaları üzerine hukuki süreç başlattı. Özel’in isim vermeden sarf ettiği sözlerin merkezindeki isim olduğunu belirten Selvi, konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

'AİLENE YAZIK'

Özgür Özel, grup kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Gazeteci ismi ifşa etmek istemediğim için söylemiyorum. Ailene yazık. Yoksa Devlet Bahçeli soy isminden neler söyledi sana buradan. Ona hiçbir şey yapmazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

'REZALETLERİ SAVUNURKEN BAHÇELİ’Yİ GÜNDEME GETİRDİ'

Bugünkü köşe yazısında bu sözlere yanıt veren Abdulkadir Selvi, CHP liderinin parti içindeki gündemleri örtbas etmek için geçmiş tartışmaları öne sürdüğünü iddia etti. Selvi, Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte kendisine yönelik "kılıç artığı" ifadesini hatırlatmasına tepki gösterdi.

Özgür Özel’in iddialarının aksine, geçmişteki hakaretlere de sessiz kalmadığını vurgulayan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel bir şeyi diğerine karıştırmayı çok seviyor. CHP’deki rezaletleri savunurken, Devlet Bahçeli’nin bana 'kılıç artığı' dediği konuşmasını gündeme getirdi. Özgür Bey sessiz kalmadım. Gereken cevabı verdim. Yargıya gittim. Hukuka başvurdum. Başka ne yapsaydım?"

Selvi, Özel’in grup toplantısındaki son açıklamaları nedeniyle de resmi olarak suç duyurusunda bulunduğunu belirterek hak arayışını mahkemede sürdüreceğini ilan etti.

