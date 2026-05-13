Antalya Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 25 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şehir dışında gözaltına alınan şüphelilerin de Antalya Emniyeti'ne getirileceği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın kapsamına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

