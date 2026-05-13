Şehit Yakınlarına Çifte Maaş Düzenlemesi: Kanun Teklifi Meclis'e Geliyor

AK Parti’nin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacağı yeni yasa teklifleri arasında şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. Hazırlanan teklif kapsamında hem maaşlarda artış yapılması hem de sosyal hakların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik düzenlemede, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malul gaziler ile şehit ailelerine yönelik hakların yeniden ele alınacağı belirtildi. Teklifte ücretsiz ulaşım hakkı ve bazı vergi uygulamalarında “pozitif ayrımcılık” esasına göre yeni düzenlemelere gidilmesi öngörülüyor.

ŞEHİT YAKINI AYLIKLARI ARTIRILACAK

Mevcut durumda 11 bin 858 lira seviyesinde bulunan şehit yakını aylıklarının artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme yasalaşırsa, ailelere iki asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Ayrıca şehidin anne ve babasına da ayrı ayrı ödeme verilmesi planlanıyor.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA YENİ KİMLİK UYGULAMASI

Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri de şehit çocuklarına yönelik hazırlanacak yeni kimlik uygulaması oldu. Buna göre 25 yaşını dolduran çocukların kullandığı “şehit çocuğu” kimliği, “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek.

Yeni uygulamayla birlikte şehit çocuklarının bazı sosyal haklardan 25 yaş sonrasında da yararlanabilmesinin önü açılacak. Özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat haklarının devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi