Eyüpsultan'da Yangın Paniği! 2'si Çocuk 4 Yaralı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis sokakta önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bodrum katında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

