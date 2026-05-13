Eyüpsultan'da Yangın Paniği! 2'si Çocuk 4 Yaralı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı. Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis sokakta önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bodrum katında incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
