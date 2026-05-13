Altına Hindistan Darbesi: Piyasalar Alarma Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda ABD’den gelen kritik ekonomik veriler ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hareketlilik yaşanıyor. ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve İran merkezli belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken gümüş fiyatları Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ABD'DEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Piyasaların merakla beklediği ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri, Nisan ayında son üç yılın en güçlü yıllık artışını kaydederek beklentileri aştı. Bu gelişmenin ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitme ihtimali piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkarıldı.

SPOT ALTIN GERİLEDİ

Yüksek faiz ortamının öngörülenden daha uzun süre devam edeceği yönünde belirginleşen tablo, altın fiyatlarında geri çekilmeyi de beraberinde getirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,32 değer kaybederek 4 bin 700 dolar seviyesine gerilerken, ABD vadeli altın kontratlarında ise sınırlı bir yükseliş gözlendi.

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altında yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın fiyatları da değişti. Gram altın güne 0,16 düşüşle 6 bin 868 liradan başladı.

HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Orta Doğu’daki belirsizlikler güvenli liman arayışını canlı tutmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ilgili süreçte Çin’in yardımına ihtiyaç duymadığını yönündeki açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini artırdığı yönündeki raporlar endişeleri yükseltti.

ABD CEPHESİNDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran meselesini görüşeceğini bildirdi. Bessent, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğinin tesisi için Çin’e iş birliği çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞE VERGİ HAMLESİ

Dünyanın en büyük altın tüketicileri arasında başı çeken Hindistan, yerel piyasada şok etkisi yaratan bir karar aldı. Hindistan yönetimi, değerli metal ithalatını sınırlayarak döviz rezervlerini korumak amacıyla altın ve gümüşteki ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e çıkardı. Bu hamlenin küresel talep dengeleri üzerinde uzun vadeli etkiler yaratması ise kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi