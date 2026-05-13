Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Ulaşımda Cep Yakan Artış

Kurban Bayramı yaklaşırken şehirlerarası yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Sektör temsilcileri ise artan maliyetler nedeniyle yeni zamların gündemde olduğunu belirtiyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmelerde, özellikle akaryakıt ve otoyol ücretlerindeki yükselişin firmaları zorladığı ifade edilirken, bayram dönemi için bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılabileceği konuşuluyor.

FİRMALAR ZAMLI TARİFELER İÇİN HAZIRLIKTA

Otobüs firmalarında çalışan bazı görevliler, birçok hatta fiyatların şimdiden yükselmeye başladığını söyledi. Düzce hattında bilet fiyatlarının bayram haftasında 750 liraya kadar çıkabileceği belirtilirken, bazı firmaların zamlı tarifeleri birkaç gün önce uygulamaya koyduğu ifade edildi.

Ankara-Gaziantep hattında bilet fiyatının yaklaşık 1600 lira seviyesinde olduğu, bazı güzergahlarda ise ciddi artışların yaşandığı kaydedildi. Van seferlerinde fiyatların 1700-1800 lira bandından 2700 liraya kadar yükseldiği belirtildi.

BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte hem memleket ziyaretleri hem de tatil planları nedeniyle otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sektör temsilcileri, uzun tatil süresinin talebi artırdığını ve bu durumun fiyatlara da yansıdığını ifade ediyor.

Bazı firma yetkilileri ise mevcut fiyatların uzun süredir maliyet artışlarını karşılamadığını savunurken, yapılacak artışların Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde olacağını dile getirdi.

Kaynak: Show Haber