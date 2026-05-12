Bakan Işıkhan’dan DİSK’e Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede sosyal diyalog ve sendikalarla uzlaşı vurgusu öne çıktı.
Bakam Işıkhan, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaretimizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Sosyal paydaşlarımız olan sendika ve konfederasyonlar ile uzlaşı zemininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum."
