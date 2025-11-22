25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı!

Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Denetim sonrası restoran yeniden mühürlenirken, işletmenin son iki yılda üç kez kapatıldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı!
İstanbul Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi, akşam saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, vakaların 'gıda zehirlenmesi şüphesi' olarak değerlendirildiğini, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Şikayetlerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ovada Kebap adlı işletmeye giderek inceleme yaptı. Restorandaki ürünlerden numuneler alındı; denetimin ardından zabıta ekipleri işletmeyi mühürledi. DHA'nın aktardığına göre Ovada Kebap adlı mekan daha önce de üç kez mühürlenmişti. Son işlem 5 Kasım’da yapılmıştı.

Kaynak: AA

