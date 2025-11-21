Böcek Ailesi Soruşturmasında Flaş Gelişme! Kritik İsim Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan tatil için geldikleri İstanbul’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Böcek ailesine ilişkin soruşturma genişliyor. 4 kişilik ailenin Fatih’te kaldığı otelde yaşanan ölüm olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 11 kişiden 8'ini tutukladı, üç şüpheliyi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

KİMYASAL ŞÜPHESİ ARTTI, YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Ev hapsi ve yurtdışı yasağı verilen otel sahibi H.O. ile çalışan R.B. için yapılan itiraz sonrası bu iki şüpheli hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan iki isim bugün tutuklandı. Adli Tıp Kurumu, olayın 'gıda zehirlenmesi' olma ihtimalini düşük bulmuştu. Raporda, 'Ailenin otelde kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabileceği' değerlendirmesi yer aldı. Uzmanların incelemesinin özellikle ‘alüminyum fosfit’ isimli böcek ilacı üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Ailenin kaldığı 201 numaralı odada havalandırma bulunmadığı da tespit edildi.

