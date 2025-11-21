Kara Para ve Bahis Operasyonunda Sıcak Gelişme! 4'ü Hakem, 32 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarına ait hesaplarda bahis gelirlerinin kripto soğuk cüzdanlar üzerinden izinin kaybettirildiği tespit edildi.

MİLYARLAR AKTARILMIŞ

Şüphelilerin, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcunun yanı sıra İran, Irak ve Dubai üzerinden 'hawala' olarak bilinen sistemle kayıt dışı para transferi yaptığı; bu yöntemle toplam 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları da mercek altına alındı.

HAKEMLERE PARA AKIŞI

İncelemede, 4 klasman hakemiyle ilgili kritik bulgulara ulaşıldı. 'Kartçı' olarak bilinen ve yasa dışı bahis ağında adı geçen şüphelilerden, bu hakemlerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin lira gönderildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca hakemlerin 2020-2025 döneminde 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu isimler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlarından ayrı soruşturma başlatıldı.

OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında 4 hakemin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklandı. 8 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şirketlere ve şahıslara ait tüm malvarlıklarına el konulurken operasyonda şunlar ele geçirildi.

1 milyon 441 bin euro

630 bin dolar

5 milyon 183 bin TL

5 kg altın

200 kg gümüş

Kripto varlık içeren soğuk cüzdanlar

Kaynak: AA