Yeni Raporda Belediye Görevlileri de Müteahhit Kadar Suçlu Bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitelerde toplam 151 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 26 Aralık'a ertelemişti.

Duruşmaya günler kala Pamukkale Üniversitesi'ndeki 8 akademisyen tarafından hazırlanan ikinci bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda sorumlular ve kusur sebepleri şöyle sıralandı:

YAPI MÜTEAHHİDİ: 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı edinme sürecinde zemin etüt raporu hazırlanmış olmasına karşın Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998), TS500 (2000) Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Madde 2.2 ve Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar (1993) genelgesi esasları yönünden eksik ve hatalı olan rapor esas alınarak hazırlanmış olan yapının statik projesini temin ederek yapı ruhsatı edinmiş olması; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeyi temin etmiş olması, yapıyı 27.06.2000 tarihli yapı ruhsatı eki mimari projeye aykırı inşa etmiş olması, yapının inşa sürecinde kullanmış olduğu malzemenin BS20 (C20) ve S420 (BÇ-III) için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olmasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

STATİK PROJE MÜELLİFİ: 27 Haziran 2000 tarihli ruhsata yönelik olarak Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998), TS500 (2000) Betonarme Yapıları Hesap ve Yapım Kuralları Madde 2.2 ve Zemin ve Temel Etudü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar (1993) genelgesi esasları yönünden eksik ve hatalı hazırlanmış olan zemin etüt raporu ile yapının statik projesini hazırlamış olması ve hazırlamış olduğu statik projede Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerini dikkate almamış olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari projeyle uyumlu olmamasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

FENNİ MESUL: 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki mimari projeye aykırı olarak yapının ağırlığını, taşıyıcı sistemini değiştirmiş olan tadilat ile yapının inşa edilmiş olması; ruhsat esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu olmaması; yapının inşa sürecinde kullanılmış olan BS20 (C20) sınıfı beton ve S420 (BÇ- III) sınıfı çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olması, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

BELEDİYE PROJE KONTROL BİRİMİ SORUMLULARI: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeye (27 Haziran 2000 tarihli ruhsat) kontrol onayı vermiş olmaları, hazırlanmış olan statik projenin 27.06.2000 tarihli yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olmasına karşın yapı ruhsatının düzenlenmiş olmasından ötürü asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir.

BELEDİYE YAPI KONTROL BİRİMİ SORUMLULARI: Yapının 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı inşa edilmiş olmasına karşın herhangi bir işlem tesis etmemiş olmalarından ötürü asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir.

'ADALETİN GEÇ KALDIĞI HER GÜN ACIMIZ KATLANARAK BÜYÜYOR'

Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci şöyle değerlendirdi:

"Gelen ikinci bilirkişi raporunda bir kez daha hatalar ve eksiklerle dolu projeler gözler önüne serildi. Tek bir insanı öldürmekle 151 insanı bilerek tasarlayarak öldürmek aynı cezaya tabii olmamalı. Hem müteahhit hem şantiye şefi hem fenni mesul hem statik proje müellifi olan sanığın 151 kez ağırlaştırılmış müebbetten hapis cezası almasını istiyoruz. Tekrar asli kusurlu bulunan kamu personeli için bir an önce soruşturma izni verilmesini istiyoruz. Adaletin geç kaldığı her gün acımız katlanarak büyüyor. Özlemimiz her geçen gün artıyor. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA