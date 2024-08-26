6 Şubat'tan Sonra 18 Aydır Kaçaktı! Firari Müteahhit Havuz Başında Yakalandı

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 150 kişiye mezar olan, 16 kişinin yaralandığı Palmiye Sitesi'nin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama kararı verildi. Ancak “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanan Babaoğlu yakalanmadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 21 Ağustos’ta Babaoğlu’nun elini kolunu sallayarak gezip İzmir’de notere gittiğini ortaya çıkarmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 18 aydır yakalanmayan Babaoğlu, cuma günü İzmir Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

'TRAVMA GEÇİRDİM, BUNALIMA GİRDİM'

İzmir’den Kahramanmaraş'a götürülerek 24 Ağustos’ta Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Babaoğlu savunmasında, “Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ın en büyük alışveriş merkezinin sahibiydim, enkaz altında kaldım, Trabzon Caddesi’ndeki iş yerlerim yıkıldı, bu nedenle İzmir ilinde bulunan yazlığıma geldim… Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum” dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti ise oy birliğiyle Babaoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin kararında, “Babaoğlu'nun üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunması, uzun zamandır firari olması dikkate alındığında kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının ve tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğunun değerlendirilmesi dikkate alınarak şüphelinin tutuklanmasına karar verildi” denildi.