Feribot Ücretlerine Dev Zam

Çanakkale'de adalar ve boğaz hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücretlerine dev zam geldi. Şirketten yapılan açıklamada, zam oranının yüzde 40 olduğu bildirildi.

Feribot Ücretlerine Dev Zam

Türkiye’de ürün ve hizmetlere zam yağmuru sürerken, bir hizmet daha zam furyasından nasibini aldı. Çanakkale’de boğaz ve adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. feribot ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptı.

Şirketin açıklamasında zammın gerekçesi olarak sektördeki maliyet artışı gösterildi. Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.

2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.

3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.

4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan 'yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

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