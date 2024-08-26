Eskişehir'de Korkunç Kaza, Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir'de otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki 2 araca çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun (72) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana gelen kazada, Oktay Ş.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil seyir halindeki Demir Ü. yönetimindeki TIR ile İdris A.'nın kullandığı otomobile çarptı.

Kazada ortadan ikiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. İhbar gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Ş.’nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor