Akıllara Durgunluk Veren Olay: Evin Duvarından Hortum Sokup Çeşmeyi Açtılar

Sakarya'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Kişi ya da kişiler, bir evin duvarından içeri hortum sokup suyu açtı. 10 gün boyunca su dolan evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Akıllara Durgunluk Veren Olay: Evin Duvarından Hortum Sokup Çeşmeyi Açtılar

İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu. Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü.

Akıllara Durgunluk Veren Olay: Evin Duvarından Hortum Sokup Çeşmeyi Açtılar - Resim : 1

Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti. Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı. Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Akıllara Durgunluk Veren Olay: Evin Duvarından Hortum Sokup Çeşmeyi Açtılar - Resim : 2

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, “Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil” dedi.

Akıllara Durgunluk Veren Olay: Evin Duvarından Hortum Sokup Çeşmeyi Açtılar - Resim : 3

Teoman'dan Sığınmacı Nefretine Tepki: Norveçli Sarışın Olsalardı 'Harika' Derdiniz Teoman'dan Sığınmacı Nefretine Tepki
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Diyarbakır'da Aynı Kafeye İkinci Saldırı: 'Açık Giyinen Kadınları İstemiyoruz' Tehdidi Diyarbakır'da Aynı Kafeye İkinci Saldırı
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: Çalışan Emekliler Dikkat Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir!