Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada
İstanbul Sultangazi'de hamile kadın dehşeti yaşadı. Kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti.Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti.
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