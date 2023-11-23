Merkez Bankası, 2023 Kasım ayı faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemiyle enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam etti.

Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ekonomi modeli devam ettirilemedi ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN SERT FAİZ ARTIŞI

Böylece Merkez Bankası, TL'deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle, yüzde 35 olan politika faizini 2023 Kasım ayında 500 baz puan artırarak, yüzde 40'a yükseltti.

SEÇİMLERDEN SONRA 6. FAİZ ARTIŞI

Son artışla TCMB yeni yönetiminde 6. faiz artışına imza atarken, bu artışla birlikte seçimlerden sonra toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu.

SIKILAŞMA MESAJI

PPK sonrası ise yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

FAİZ ARTIRIMI PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜSTÜNDE GELDİ

Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer aldı. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 27 kurumun medyan beklentisi, kasım ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem