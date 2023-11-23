Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası kredi kartı faizi ve üye işyeri azami komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir" denildi.

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Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 35 olan politika faizini 2023 Kasım ayında yüzde 40'a yükseltirken, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir" denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı - Resim : 1

"Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir. Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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