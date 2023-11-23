İkinci el araç piyasası ekspertizleri vurdu!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci el araç alım satımları düştü. Bu durum sonrası ekspertiz yaptırmaya gelen araç sayılarında da yarıdan fazla düşüş görüldü.

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Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve dolar kuruyla birlikte TL'nin değeri her geçen gün düşerken, yurttaşın alım gücü de düştü.

Bu gelişmeler sonrası İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan oto ekspertiz sahibi Önder Akın, "İkinci el araç piyasasında talep azaldığı için bizim işlerimiz de yarı yarıya düştü. Bir araçta ekspertiz yaptırmak 2 bin 800 ile 4 bin 300 TL arasında değişiyor. İnsanlar araç alırken ekspertiz yapmaktan kaçınmıyor. Çünkü araç fiyatları yüksek olduğu için kimse verdiği parayı riske atmak istemiyor. O yüzden araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar" dedi.

"GÜNDE 35-40 ARACA BAKARKEN BU SAYI 10 ARABAYA DÜŞTÜ"

Ekspertiz teknisyeni Ömer Gökmen ise, "Biz araç alım satımından önce görev alan kişiler olduğumuz için bundan iki, üç ay öncesine kadar günde 35-40 araba bakarken şu an günde en fazla 10 arabaya kadar düştük" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç piyasası ekspertizleri vurdu! - Resim : 1

"FİYATLARIN YÜKSELECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Önümüzdeki günlerde ekspertizlerdeki sakinliğin geçeceği yönündeki düşüncelerini aktaran Uğur Demirci ise, şu ifadelere yer verdi:

"Biz her aldığımız araca öncelikle ekspertiz yaptırıyoruz. Biz sadece aracın içini görebiliyoruz. Alt kısmını göremiyoruz, kilometresini bilemiyoruz. Normalde ekspertizlerde çok sıra olurdu. Şu an burada bir sakinlik mevcut. Önümüzdeki günlerde bu sakinliğin geçeceğini umut ediyoruz. Tabi ikinci el piyasası da biraz daraldı. Fakat bu gidişat böyle sürmeyecek. Önümüzdeki günlerde inşallah daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Son 1-2 haftadır ufak bir hareketlenme var. Herkes yılbaşını bekliyor. Bizim de beklentimiz yılbaşından sonra daha da güzel olacağı yönünde."

Kaynak: Gerçek Gündem

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