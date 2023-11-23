'Black Friday' indirimlerine dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

TÜKONFED Başkanvekili avukat İbrahim Güllü, vatandaşları Black Friday indirimlerine karşı uyardı.

'Black Friday' indirimlerine dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, Samimi Haber YouTube yayınında katıldığı programda her yıl sonunda yapılan ve “Black Friday” olarak adlandırılan indirimlere dikkat çekti. İndirimlerin “Fiyat etiketi yönetmeliğine” göre belirlenebileceğini söyleyen Güllü, verdiği örnekle “yalancı indirimlere” karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Samimi Haber YouTube kanalında Aleyna Horasan’ın sunduğu Samimi Analiz programının bu haftaki konuğu TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü oldu. Konuşmasında ‘Black Friday’ indirimlerine dikkat çeken Güllü, bir firmanın bir ürüne uygulayacağı indirim fiyatının, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerektiğine vurgu yaptı.

"SON 30 GÜN İÇERİSİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT OLMALI"

Güllü’nün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Fiyat etiketi yönetmeliğimiz 2022 yılının şubat ayında değişikliğe uğradı ve bir madde eklendi. Bir üründe gerçekten indirip olup olmadığını biz bu yönetmeliğin 11. maddesine baktığımızda görebiliyoruz.

Bu nedir? Burada indirim alınacak fiyat, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerekiyor. Örneğin bir ceket almak istediniz. Bu ürünün son 30 gün içerisindeki bu firma tarafından satış fiyatının bin, bin 200 ve bin 500 liralarda olduğunu düşünelim.

Firma derse ki; 'Ben bin 500 liralık ürünümü örneğin yüzde 20 indirim yaparak bin 200 liraya satıyorum, indirimli fiyatı bu' derse, burada gerçek değil yalancı bir indirim meydana gelmiş oluyor.”

Etiketler
İndirim
Hardal tohumu önerisi! 1 kaşığı tüketmek bile o derdi önlemeye yetiyormuş Hardal tohumu önerisi! 1 kaşığı tüketmek bile o derdi önlemeye yetiyormuş
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (23 Kasım 2023) Altın fiyatlarında son durum
Miras kalmış tapusu olanları ilgilendiriyor! Artık bölünme böyle olacak Miras kalmış tapusu olanları ilgilendiriyor! Artık bölünme böyle olacak
AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı! 'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı!
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı! 'İlk kez göreceksiniz' Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı!