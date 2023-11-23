AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışına onay verildi.

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AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

AKP iktidarı, krize soktuğu ekonomiye yeni kaynak yaratmak için kamu mallarını satmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışına onay verildi.

ANKARA VE ERZİNCAN'DA SATIŞ

Buna göre, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Uludağ Rulman Katı Yakıtlar Madencilik Otomotiv Makina İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

AKP'nin bugünkü satış listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! - Resim : 1

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların da 4 milyon 775 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifine satılması uygun bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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