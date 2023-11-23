Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (23 Kasım 2023)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Buna karşın yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin güçlü bir seyir izlemesiyle, altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla bin 852 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla bin 845 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla bin 996 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem