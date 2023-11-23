Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de rekor!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar/TL rekor seviyeye yükseldi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'de kasım ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak.

TCMB, Ekim ayında politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 35'e çekmişti.

DOLAR/TL'DE REKOR

Son 5 toplantıda 2 bin 650 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası'nı Kasım ayında da faiz artırması beklenirken dolar/TL 28,86 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de rekor! - Resim : 1

GÖZLER İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA

Öte yandan Orta Doğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi fiyatlamalarda etken olmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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