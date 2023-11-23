Merkez Bankası'ndan reeskont kredilere ilişkin açıklama

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiğini açıkladı. Buna göre, reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93’te sabit tutuldu.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan reeskont kredilere ilişkin açıklama

TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu.

Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Merkez Bankası'ndan reeskont kredilere ilişkin açıklama - Resim : 1

"21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti.

Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

Bu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmektedir."

Merkez Bankası, 2023 Kasım ayı faiz kararını açıkladıMerkez Bankası, 2023 Kasım ayı faiz kararını açıkladıEkonomi
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararıMerkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Kredi
Son Güncelleme:
Merkez Bankası, 2023 Kasım ayı faiz kararını açıkladı Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı
Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı! 'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı!
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı! 'İlk kez göreceksiniz' Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı!