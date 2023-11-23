Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL düşüşe geçti!

Son dakika Haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararı sonrası rekor seviyeden dönen dolar/TL, yönünü aşağıya doğru çevirerek düşüşe geçti.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL düşüşe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 35 olan politika faizini 2023 Kasım ayında yüzde 40'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 28,60 TL seviyesine kadar çekildi. Şu dakikalarda dolar kuru, 28,76 TL seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan dolar/TL gün içi 28,86 TL ile rekor kırmıştı.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, 2023 Kasım ayı katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL düşüşe geçti! - Resim : 1

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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