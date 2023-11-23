Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL düşüşe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 35 olan politika faizini 2023 Kasım ayında yüzde 40'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 28,60 TL seviyesine kadar çekildi. Şu dakikalarda dolar kuru, 28,76 TL seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan dolar/TL gün içi 28,86 TL ile rekor kırmıştı.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, 2023 Kasım ayı katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuştu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem