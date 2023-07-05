KESK'ten 'sahte enflasyon' tepkisi: 'TÜİK elini cebimizden çek'

TÜİK'in enflasyon rakmalarını açıklamasının ardından tepkiler art arda geldi. Maaş zamlarının belirlenmesinde açıkladığı veriler esas alınan TÜİK'in verileri gizlediğini söyleyen KESK üyeleri Ankara'da kurum binası önünde yetkilileri protesto etti.

Son Güncelleme:
KESK'ten 'sahte enflasyon' tepkisi: 'TÜİK elini cebimizden çek'

GERÇEK GÜNDEM /

İktidarın ekonomi politikalarının sonucunda artan enflasyon yurttaşların geçinmesini neredeyse imkansız hale getirdi.  

Milyonlarca kişinin maaş zammını ilgilendiren 6 aylık enflasyon verisi bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı.

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının refah zammı hariç %19,77 zamlanması bekleniyor. Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artıyor.
Memur ve emeklinin gözü kulağı buradaydı: TÜİK enflasyon rakamını açıkladıMemur ve emeklinin gözü kulağı buradaydı: TÜİK enflasyon rakamını açıkladıEkonomi
Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşlarıEk zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşlarıEkonomi

KESK'TEN "İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ" ÇAĞRISI

 TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçeği yansıtmadığı tartışmaları sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)  Ankara'da TÜİK binası önünde eylem yaptı.

KESK üyeleri, rakamların gizlenmesiyle emekçilerin maaşlarının, ekmeğinin küçültüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi. Emekçiler; "Zam, zulüm, işkence; işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları attı. KESK, "İnsanca yaşam, insanca ücret" çağrısında bulundu.

DİSK, TÜİK önünde: 'Rakamlarla oynandıkça milyonların ekmeği her gün küçülüyor'DİSK, TÜİK önünde: 'Rakamlarla oynandıkça milyonların ekmeği her gün küçülüyor'Ekonomi
Enflasyon açıklaması sonrası netlik kazandı: İşte alkol ve sigarada uygulanacak ÖTV zammıEnflasyon açıklaması sonrası netlik kazandı: İşte alkol ve sigarada uygulanacak ÖTV zammıEkonomi
 
 
Etiketler
KESK DİSK Ekonomik kriz Enflasyon Dolar
Son Güncelleme:
İktidarın şov malzemesi haline gelmişti: 'Yerli ve milli' otomobil Togg'a dev zam geldi 'Yerli ve milli' otomobil Togg'a dev zam geldi
Batı ülkelerinin kestiği yatırımların alternatifi aranıyor... Bloomberg: Erdoğan 25 milyar dolar yatırım çekmek için Körfez turuna çıkıyor  Bloomberg: Erdoğan 25 milyar dolar yatırım çekmek için Körfez turuna çıkıyor 
Kararmış ocak gözlerini mutfak malzemeleriyle parıl parıl parlatacağınız en etkili yöntem Kararmış ocak gözlerini mutfak malzemeleriyle parıl parıl parlatacağınız en etkili yöntem
Dana etinden yapılan kavurmayı lokum gibi yapıyor! Birçok aşçının bildiği teknik Dana etinden yapılan kavurmayı lokum gibi yapıyor! Birçok aşçının bildiği teknik
ÇOK OKUNANLAR
Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu! NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!