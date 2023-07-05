KESK'ten 'sahte enflasyon' tepkisi: 'TÜİK elini cebimizden çek'
TÜİK'in enflasyon rakmalarını açıklamasının ardından tepkiler art arda geldi. Maaş zamlarının belirlenmesinde açıkladığı veriler esas alınan TÜİK'in verileri gizlediğini söyleyen KESK üyeleri Ankara'da kurum binası önünde yetkilileri protesto etti.
GERÇEK GÜNDEM /
İktidarın ekonomi politikalarının sonucunda artan enflasyon yurttaşların geçinmesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Milyonlarca kişinin maaş zammını ilgilendiren 6 aylık enflasyon verisi bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı.
TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının refah zammı hariç %19,77 zamlanması bekleniyor. Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artıyor.
KESK'TEN "İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ" ÇAĞRISI
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçeği yansıtmadığı tartışmaları sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara'da TÜİK binası önünde eylem yaptı.
KESK üyeleri, rakamların gizlenmesiyle emekçilerin maaşlarının, ekmeğinin küçültüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi. Emekçiler; "Zam, zulüm, işkence; işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları attı. KESK, "İnsanca yaşam, insanca ücret" çağrısında bulundu.