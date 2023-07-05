KESK'ten 'sahte enflasyon' tepkisi: 'TÜİK elini cebimizden çek'

GERÇEK GÜNDEM /

İktidarın ekonomi politikalarının sonucunda artan enflasyon yurttaşların geçinmesini neredeyse imkansız hale getirdi.

Milyonlarca kişinin maaş zammını ilgilendiren 6 aylık enflasyon verisi bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı.

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının refah zammı hariç %19,77 zamlanması bekleniyor. Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artıyor.