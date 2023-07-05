Enflasyon açıklaması sonrası netlik kazandı: İşte alkol ve sigarada uygulanacak ÖTV zammı

Enflasyon verileri sonrası alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre, alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 artacak.

Enflasyon açıklaması sonrası netlik kazandı: İşte alkol ve sigarada uygulanacak ÖTV zammı

Haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

ALKOL VE SİGARADA ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında oldu. Gerçekleşen bu rakama göre; alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı da yüzde 14,82 olarak belirlendi. Artışın ardından biranın asgari maktu vergi tutarı da 6,18 TL'ye çıkacak.

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