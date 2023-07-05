Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları
Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillenen Temmuz zammı refah payı hariç netleşti. Bunun yanında SSK BAĞ-Kur emekli zammı 2023 ikinci yarısı için ortaya çıktı.
Son dakika haberi… Memur maaş zammı ne kadar oldu? sorusu nihayet yanıt buldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyururken, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile refah payı artışı hariç yeni memur ve memur emekli maaşı zammı belli oldu.
En düşük memur maaşını yüzde 85’ten fazla artış ile 22 bin TL düzeyine çekecek düzenlemede ise kritik adım bugün atılıyor. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise refah payı ile kademeli zam yapılacak.
SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.
MECLİS’TE ZAM MESAİSİ
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.