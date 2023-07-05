Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillenen Temmuz zammı refah payı hariç netleşti. Bunun yanında SSK BAĞ-Kur emekli zammı 2023 ikinci yarısı için ortaya çıktı.

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Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları - Resim: 1

Son dakika haberi… Memur maaş zammı ne kadar oldu? sorusu nihayet yanıt buldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyururken, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile refah payı artışı hariç yeni memur ve memur emekli maaşı zammı belli oldu. 

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Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları - Resim: 2

En düşük memur maaşını yüzde 85’ten fazla artış ile 22 bin TL düzeyine çekecek düzenlemede ise kritik adım bugün atılıyor. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise refah payı ile kademeli zam yapılacak.

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Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları - Resim: 3

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.

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Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları - Resim: 4

MECLİS’TE ZAM MESAİSİ

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

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