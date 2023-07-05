Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.